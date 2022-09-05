Fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

05.09.2022 22:53

Fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandıMERSİN Mersin'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

MERSİN Mersin'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bu çerçevede Akdeniz ilçesinde otel/konaklama hizmeti veren bir iş yerinde para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipleri, iş yeri sahibi İ.G. ile çalışanı V.Y.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

Ahlak Büro Amirliği, Münir Karaloğlu, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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