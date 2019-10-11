Fuhuş operasyonunda 2 masaj salonu mühürlendi
17 dakika önce
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş operasyonunda 2 masaj salonunu mühürledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş operasyonunda 2 masaj salonunu mühürledi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 masaj salonuna operasyon düzenledi. Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren masaj salonlarının sahiplerine idari işlem uygulanırken, 2 masaj salonu 3 aylığına mühürlendi. - SAKARYA
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