Fuhuş operasyonunda 2 tutuklama kararı - Son Dakika

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri şüphesiyle yakalanan ve adliye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin Eskişehir, Mersin ile Kırklareli'nde belirlenen 6 ayrı adrese düzenlediği operasyonda yakaladığı 4 kişi, sabah saatlerinde "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçları kapsamında adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden M. İ. ile C.E. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, N.B. ve A.D. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR