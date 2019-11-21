Son Dakika Haberleri: Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi, 1'i kadın 2 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi, 1'i kadın 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi, 1'i kadın 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

BALIKESİ'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda yapılan aramada 250 bin TL ele geçirildi.

Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi, 1'i kadın 2 kişi tutuklandı, System.String[]
BALIKESİ'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda yapılan aramada 250 bin TL ele geçirildi. Suçüstü yakalanıp gözaltına alınan C.G. ve T.K. mahkemece tutuklandı.

Edremit'te C.G. isimli kadının fuhuş yaptığı ve T.K. isimli erkeğin de aracılık ettiğini tespit eden polis ekipleri, iki şüpheliyi takibe aldı. C.G.'nin 2 ayrı evde fuhuş yaptığını belirleyen polis ekipleri, hazırlıkların ardından operasyon düzenledi. İki eve eş zamanlı baskın yapar ekipler, C.G.'yi ve T.K.'yı suçüstü yakaladı. Evlerde yapılan aramada 250 bin TL, ruhsatsız tabanca ve 101 fişek ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.G. ve T.K. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Balıkesir
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi! Emniyet'te köklü değişiklikler olacak Rum yönetiminden 6 gün sonra gelen KKTC bayrağı açıklaması: Yakanları araştıracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 03:56:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi, 1'i kadın 2 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]