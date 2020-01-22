Fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

7 saat önce

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçuna ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçuna ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçuna ilişkin fiziki takip çalışmaları neticesinde, N.C., T.T. ve İ.A. isimli şahısların organizasyon içerisinde yer aldıkları ve erkeklere fuhuş amacı ile kadın pazarladıkları tespit edilerek soruşturmaya derinlik kazandırıldı.


Adı geçen şüpheliler alınan mahkeme kararı doğrultusunda eş zamanlı operasyon sonucu ikametlerinde yakalandı. Şüphelilerin fuhuş amacı ile erkeklere para karşılığında pazarladıkları tespit edilen; Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu B.J., M.N. ve N.J. isimli yabancı uyruklu kadınlar, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilerek gerekli işlemlere başlandı.


Adı geçen yabancı uyruklu kadınlar, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Gözaltına alınan şüpheliler ise gerekli işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Ahlak Büro Amirliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
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