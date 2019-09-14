Son Dakika Haberleri: Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede
Son Dakika Güncel Haber

Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırmacı Mahallesi'ndeki bir sitede fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Evi takibe alan polis, fuhuş yapıldığını tespit ettikten sonra operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptığı iddia edilen A.Ü. ile fuhuşa aracılık ve ev temin ettiği öne sürülen F.I. (35), S.A. (30) ve Y.E.E. (23) gözaltına alındı. T.Ç.T. (32) ve V.S. (39) de bilgilerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan T.Ç.T., V.S. ve A.Ü. serbest bırakıldı. S.A. ve F.İ. isimli kadınlar ile Y.E.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırıp dökmenin serbest olduğu "stres odalı" otel
Telefon dolandırıcıları, eşi ölen kadının yetim maaşını dolandırdı CIA Soğuk Savaş döneminde hayvanları gizli görevler için eğitmiş Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:55:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]