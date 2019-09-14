Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede (2)
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BİR KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:31 Kaynak: DHA
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Semra A., 'Fuhuş ve fuhşa aracılık etmek' suçlarından tutuklandı.
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