Son Dakika Haberleri: Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede (2)
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Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede (2)

29 dakika önce

BİR KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede (2), System.String[]

BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Semra A., 'Fuhuş ve fuhşa aracılık etmek' suçlarından tutuklandı.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:31 Kaynak: DHA
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