Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin eden şüphelilere yönelik çalışmalarda bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

Şüphelilerin, müşterilerini internet üzerinden bulduklarını belirleyen ekipler, İzmit ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhşa aracılık ve yer temin eden biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı, fuhuş yaptığı ileri sürülen 3 kadınla ilgili de işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:49 Kaynak: AA
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