Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin eden şüphelilere yönelik çalışmalarda bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

Şüphelilerin, müşterilerini internet üzerinden bulduklarını belirleyen ekipler, İzmit ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhşa aracılık ve yer temin eden biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı, fuhuş yaptığı ileri sürülen 3 kadınla ilgili de işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.