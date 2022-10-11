Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

11.10.2022 12:28
Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

Muğla'da fuhuşa aracılık etme, yer temini ve insan ticaretine yönelik Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da fuhuşa aracılık etme, yer temini ve insan ticaretine yönelik Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık ve yer temin etme, insan ticareti suçu ile ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen projeli dosya çerçevesinde ay boyunca toplamda 5 şüpheli şahsa fiziki ve teknik takip uygulandı.

Fethiye merkezli 5 şüphelinin yakalanması için kaldığı ikametlerde, bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı 4 adrese 8 ekip ve 35 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda; 4 şüpheli şahıs yakalandı, 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı. Yapılan operasyonda 7 mağdur kadın kurtarıldı.

Yakalanan 4 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki adli ve idari işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı Muğla yerel: Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü Muğla yerel: Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü Müdür Çay, Kaymakam Balcı ile görüştü Müdür Çay, Kaymakam Balcı ile görüştü
Kaynak: İHA

Ahlak Büro Amirliği, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 19:07:33. #1.11#
SON DAKİKA: Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement