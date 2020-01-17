Fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi - Son Dakika

Fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi.

Fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesinde 68 adrese fuhuş operasyonu düzenledi. Adreslerde fuhuş yapıldığını tespit eden ekipler, 68 adresi mühürledi. Operasyonda bir binanın 3 dairesinde kayıt dışı konaklayan şahıslar olduğunu da tespit eden polis, şahıslar haklarında yasal işlem yaptı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Merve Kaçmış'ın intiharında sır perdesi
Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı Kırmızı ışıkta geçen yayadan ilginç savunma: Ben Avrupa'da kalmış adamım Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:39:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]