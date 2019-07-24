Fuhuş operasyonunda akıl almaz rezillik

Fuhuş operasyonunda akıl almaz rezillikHamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarladılarBALIKESİR - Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları fuhuş operasyonunda rezilliği gözler önüne serdi. Gerçekleştirilen operasyonda aralarında hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarlayan kişiler de kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 52 şüpheliden 8'i tutuklandı.Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Balıkesir'in ilçeleri ve köylerinde yapılan eş zamanlı yapılan "Bumerang" isimli fuhuş operasyonunda 52 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda resmi nikahlı eşlerini pazarlayan ve bu kadınların içinde de hamile ve zihinsel engelli bayanlarında olduğu tespit edildi. Şüpheliler kadınların müstehcen fotoğraflarını çekip "Yeni ve çok güzel bayanlar geldi" şeklindeki mesajlar ile birlikte müşterilerine gönderdiği ve kadınlarla birlikte olanlara şantaj yaptıkları tespit edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, Balıkesir merkez, ilçeler ve köylerde 46 noktada ve Manisa ili Kırkağaç ilçesinde toplam 52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen "Bumerang" yapılan eş zamanlı operasyonda; 5'i bayan 47 erkek şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin fuhuş amaçlı pazarladıkları 12 bayan ve bu bayanlarla fuhuş yapan 101 şahsın ifadesi alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan yapılan aramalarda; fuhuş amaçlı pazarladıkları bayanların çıplak, yarı çıplak ve muhtelif resimlerinin olduğu dizüstü Bilgisayar, 2 bin 765 TL para, 10 adet Cep telefonu, 13 adet Sim kart, 2 adet hafıza kartı ve cinsel içerikli ürünler ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonunda mahkemeye çıkarılan 52 kişiden 8'i tutuklanarak Kepsut Ceza evine gönderildi.