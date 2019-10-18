Son Dakika Haberleri: Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındı (2)
Son Dakika Güncel Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındı (2)

Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındı (2)

1 saat önce

EV HAPSİ VERİLDİİzmit'te, masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen D.Ö.'ye hamile olması, görümcesi N.Ö.'ye ise kanser tedavisi görmesi nedeniyle ev hapsi verildi.

Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındı (2), System.String[]

EV HAPSİ VERİLDİ

İzmit'te, masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen D.Ö.'ye hamile olması, görümcesi N.Ö.'ye ise kanser tedavisi görmesi nedeniyle ev hapsi verildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:44 Kaynak: DHA
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