Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındı (2)
1 saat önce
EV HAPSİ VERİLDİİzmit'te, masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen D.Ö.'ye hamile olması, görümcesi N.Ö.'ye ise kanser tedavisi görmesi nedeniyle ev hapsi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:44 Kaynak: DHA
EV HAPSİ VERİLDİ
İzmit'te, masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen D.Ö.'ye hamile olması, görümcesi N.Ö.'ye ise kanser tedavisi görmesi nedeniyle ev hapsi verildi.
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