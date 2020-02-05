Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
6 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü internet üzerinden fuhşa aracılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. İzmit'te fuhuş yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık eden N.K. ve yabancı uyruklu F.A. adlı şahıs ile fuhşa sürüklenen 1 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan N.K. ve F.A., sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ
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