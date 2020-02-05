Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü internet üzerinden fuhşa aracılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. İzmit'te fuhuş yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık eden N.K. ve yabancı uyruklu F.A. adlı şahıs ile fuhşa sürüklenen 1 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan N.K. ve F.A., sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
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