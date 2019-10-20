Son Dakika Haberleri: Fuhuş operasyonunda masaj salonunun sahibi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş operasyonunda masaj salonunun sahibi tutuklandı

Fuhuş operasyonunda masaj salonunun sahibi tutuklandı

1 saat önce

Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Fuhuş operasyonunda masaj salonunun sahibi tutuklandı, System.String[]

Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.


Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin Selçuk Mahallesi'nde bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda iş yeri sahibi S.A'nın yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş yeri sahibi S.A. tutuklandı. Fuhuş yaptığı iddia edilen E.K. ve M.Ö. adli kontrol şartıyla, masaj salonu çalışanı M.O. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:15 Kaynak: İHA
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