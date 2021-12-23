Fuhuş operasyonunda şüpheliler adli kontrolle serbest - Son Dakika

KAYSERİ'de maddi durumu kötü olan kadınları fuhşa sürükledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5'i kadın, 10 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhşa aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, dün Ö.A., S.A., F.S., Z.K., Y.D., M.D. ve aynı aileden G.Ö., S.Ö., K.Ö. ve S.Ö.'nün maddi durumu kökü olan kadınları fuhşu sürüklediklerini tespit etti. Şüphelilerin yer temin edip imkan ve aracılık sağladıkları, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri, fuhuş için kendi evlerini ve tanıdıklarına ait başka evleri kullandıkları, kadınların, evini kullandıran erkeklere ilişkiye girmelerini sağladıkları saptandı. Birbirleriyle irtibatlı olarak planlı ve koordineli şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin, sosyal medya üzerinden yayınladıkları ilanlarla Kayseri ve çevre illerden iletişime geçtikleri erkeklerle kadınları buluşturup fuhşa aracılık ettikleri belirlendi. 5'i kadın, 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.