Fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

7 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince iki gün önce düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali U, Cengiz A. ve Mutlu Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 24 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı, fuhşa aracılık ettikleri ve gizlice görüntü çekerek bunları internet sitelerine sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 39'a yükseldi, 1607 kişi yaralandı
Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, enkaz altında yaşadıklarını anlattı: Alarm çalınca eşim telefonu buldu Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 20:46:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]