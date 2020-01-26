Son Dakika › Güncel › Fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
7 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:44 Kaynak: AA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince iki gün önce düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali U, Cengiz A. ve Mutlu Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 24 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı, fuhşa aracılık ettikleri ve gizlice görüntü çekerek bunları internet sitelerine sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Son Dakika Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 39'a yükseldi, 1607 kişi yaralandı Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, enkaz altında yaşadıklarını anlattı: Alarm çalınca eşim telefonu buldu Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı