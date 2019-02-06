Son Dakika Haberleri: Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 6 Kişiden 2'si Tutuklandı

Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 6 Kişiden 2'si Tutuklandı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 6 Kişiden 2'si Tutuklandı, System.String[]
Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'fuhşa yer temin etme' suçu dahil 7 olaydan aranan Sevil T.'nin (50) yakalanması için çalışma başlattı. Dün saat 23.00 sıralarında şüphelinin ilçe merkezindeki evine operasyon düzenleyen polis şüpheli Sevil T.'yi yakaladı. Baskın sırasında evde bulunan ve hakkında 'fuhuş yaptırma' ve 'fuhşa yer temin etme' suçlarından arama kaydı olduğu belirlenen Kadir D. (41) ise polisten kaçmak için 2 katlı evin çatısından atladı. Binanın girişinde bekleyen polis ekipleri kaçmak isteyen Kadir D.'yi yakalamış, evde fuhuş yaptığı belirlenen Özbek uyruklu 1 kadın ile fuhuş yapmaya gelen 3 Afgan şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adliye'ye sevk edilen diğer şüpheliler Kadir D. ile Sevil T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan 4 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:11 Kaynak: İHA

Afyon, 3. Sayfa
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