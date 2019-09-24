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Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın serbest kaldı

30 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan Azerbaycan uyruklu kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın serbest kaldı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan Azerbaycan uyruklu kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tugut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanda fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen adresi takip altına aldı. Apartmandan çıkan 'müşteri' sıfatındaki şahısların ifadesini alan ekipler, evde bulunan 2 Azerbaycan uyruklu kadının fuhuş yaptıkları bilgisine ulaştı. Ekipler daha sonra belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Azerbaycan uyruklu A.K. (33) ve R.A. (35) yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan kadınlar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerde A.K.'nin fuhuş yapmak için müşterilerle anlaştığı tespit edildi. Yapılan işlemlerinin ardından fuhşa aracılık ettiği belirlenen A.K. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen R.A. ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine gönderildi. Kocaeli Adliyesindeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan A.K.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:53 Kaynak: İHA
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