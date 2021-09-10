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Fuhuş otelleri yıkıldı ama bu defa günübirlik evler baş gösterdi - Son Dakika

Fuhuş otelleri yıkıldı ama bu defa günübirlik evler baş gösterdi

10.09.2021 10:39

Fuhuş otelleri yıkıldı ama bu defa günübirlik evler baş gösterdi Trabzon'da son aylarda günübirlik kiralık evlerdeki fuhuş ihbarları polisi harekete geçirdi Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 ay içinde 25 bayanın otel ve ikametlerde fuhuş yaptığını belirleyerek haklarında işlem yaptı Trabzon...

Fuhuş otelleri yıkıldı ama bu defa günübirlik evler baş gösterdi

Trabzon'da son aylarda günübirlik kiralık evlerdeki fuhuş ihbarları polisi harekete geçirdi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 ay içinde 25 bayanın otel ve ikametlerde fuhuş yaptığını belirleyerek haklarında işlem yaptı

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan:

"Evler günlük ya da kısa dönem kiralık verilirken konaklayacak kişilerin kimlik bilgileri emniyete bildirmesi gerekir"

TRABZON - Trabzon'un uzun yıllardır kanayan yarası olan ve özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu bayanların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki oteller yıkıldı ama fuhuş, bu defa da şehrin farklı noktalarında bulunan günübirlik kiralık ve otellerde baş gösterdi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri şehrin muhtelif yerlerinde 1 aylık sürede özellikle kısa süreli kiralanan evlerin yanı sıra otellerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek çoğu yabancı uyruklu 25 bayan hakkında yasal işlem yaparken bunlardan bir kısmı sınır dışı edildi.

Polis ekipleri konuyla ilgili ikamet sahipleri ve otel işletmecileri hakkında "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçundan adli ve idari işlem yaparken özellikle günübirlik ve kısa süreliğine kiralanan evlerde fuhuşla ilgili yoğun gelen ihbarlar üzerine bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdı.

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, kısa süreliğine ya da günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili mülk sahiplerinin kiraya verdikleri kişilerin kimlik bilgilerini mutlaka Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmeleri konusunda uyarıda bulunarak aksi halde olumsuzlukla karşılaşabileceklerini söyledi.

Taylan, kiralanan evlerin fuhuş olsun terör olsun farklı amaçlarla kullanılabileceğine dikkat çekerek, "Kiraya verilen evler konusunda bilgilerimizi Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıyoruz. Bu daha önceki süreçlerde de yaşanmıştı. Kiraya verilen evlerin fuhuş olsun terör olsun farklı amaçla kullanılabileceğini bunun da topluma nasıl zarar vereceğini düşünmeleri gerekir. Konaklayan kişilerin evi farklı amaçla kullanılıyor mu kullanılmıyor mu? Mülk sahiplerinin buna çok dikkat etmesi gerekir. Evler günlük ya da kısa dönem kiralık verilirken konaklayacak kişilerin kimlik bilgilerinin alınıp emniyete bildirmeleri, sağlamaları lazım. Site ya da apartman yönetiminin muvafakatinin olması lazım. Her şeyden önce olmazsa olmaz; kimlik bildirimi kesinlikle yapılması şart. Fuhuş amaçlı terör amaçlı veya farklı illegal işlerle uğraşan kişilerin barındığı konakladığı yerlerle ilgili emlak sektörü olarak baktığımızda yapmamız gereken şunlar. Bu evler günlük ya da kısa dönem kiraya verildiği taktirde bunların bildirimlerini muhakkak ilgili kişilerin veya mülk sahiplerinin emniyete bildirme mecburiyetleri vardır. Eğer bunları yaparsalar oluşacak olan olumsuzlukların önüne geçilmiş olur. Birde bunun mali ve güvenlik hususu var. Evlere bakıyoruz, bazılarının işletme ruhsatları yok, ama imar planında konut alanı geçtiği için tapularında da mesken yazdığı için ikamet amaçlı barınma amaçlı kullanıldığından neticede burada yeri geliyor emniyet birimi ya da ilgili kişiler denetim yapmakta bazen zorlanıyorlar. Bu zorlukların ortadan kaldırılması için olmazsa olmaz kimlik bildiriminin kesinlikle kimler tarafından kime verildiği hususunda bildirilmesinde fayda var" diye konuştu.

Fuhuş otelleri yıkıldı ama bu defa günübirlik evler baş gösterdi
Fuhuş otelleri yıkıldı ama bu defa günübirlik evler baş gösterdi
Fuhuş otelleri yıkıldı ama bu defa günübirlik evler baş gösterdi
Fuhuş otelleri yıkıldı ama bu defa günübirlik evler baş gösterdi
Fuhuş otelleri yıkıldı ama bu defa günübirlik evler baş gösterdi

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Terör, Sscb, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş otelleri yıkıldı ama bu defa günübirlik evler baş gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fuhuş otelleri yıkıldı ama bu defa günübirlik evler baş gösterdi - Son Dakika
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