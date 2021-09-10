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Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı - Son Dakika

Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı

10.09.2021 14:15

Trabzon'un uzun yıllardır kanayan yarası olan ve özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra yabancı uyruklu kadınların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki oteller yıkıldı ama fuhuş, bu defa da şehrin farklı noktalarında bulunan günübirlik kiralık evlerde ve otellerde baş gösterdi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri şehrin muhtelif yerlerinde 1 aylık sürede özellikle kısa süreli kiralanan evlerin yanı sıra otellerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek çoğu yabancı uyruklu 25 bayan hakkında yasal işlem yaparken bunlardan bir kısmı sınır dışı edildi.

GELEN İHBARLAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Polis ekipleri konuyla ilgili ikamet sahipleri ve otel işletmecileri hakkında "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçundan adli ve idari işlem yaparken özellikle günübirlik ve kısa süreliğine kiralanan evlerde fuhuşla ilgili yoğun gelen ihbarlar üzerine bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdı.

Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler baş gösterdi

KİMLİK BİLDİRİMİ KESİNLİKLE YAPILMALI

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, kısa süreliğine ya da günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili mülk sahiplerinin kiraya verdikleri kişilerin kimlik bilgilerini mutlaka Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmeleri konusunda uyarıda bulunarak aksi halde olumsuzlukla karşılaşabileceklerini söyledi.

Fuhuş otelleri yıkıldı ama bu defa günübirlik evler baş gösterdi

Taylan, kiralanan evlerin fuhuş olsun terör olsun farklı amaçlarla kullanılabileceğine dikkat çekerek, "Kiraya verilen evler konusunda bilgilerimizi Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıyoruz. Bu daha önceki süreçlerde de yaşanmıştı. Kiraya verilen evlerin fuhuş olsun terör olsun farklı amaçla kullanılabileceğini bunun da topluma nasıl zarar vereceğini düşünmeleri gerekir. Konaklayan kişilerin evi farklı amaçla kullanılıyor mu kullanılmıyor mu? Mülk sahiplerinin buna çok dikkat etmesi gerekir. Evler günlük ya da kısa dönem kiralık verilirken konaklayacak kişilerin kimlik bilgilerinin alınıp emniyete bildirmeleri, sağlamaları lazım. Site ya da apartman yönetiminin muvafakatinin olması lazım. Her şeyden önce olmazsa olmaz; kimlik bildirimi kesinlikle yapılması şart" diye konuştu.

Fuhuş otelleri yıkıldı ama bu defa günübirlik evler baş gösterdi

MÜLK SAHİPLERİNE UYARILAR

Fuhuş amaçlı terör amaçlı veya farklı illegal işlerle uğraşan kişilerin barındığı konakladığı yerlerle ilgili emlak sektörünün yapması gerekenleri sıralayan Taylan, şöyle devam etti: "Bu evler günlük ya da kısa dönem kiraya verildiği taktirde bunların bildirimlerini muhakkak ilgili kişilerin veya mülk sahiplerinin emniyete bildirme mecburiyetleri vardır. Eğer bunları yaparsalar oluşacak olan olumsuzlukların önüne geçilmiş olur. Birde bunun mali ve güvenlik hususu var. Evlere bakıyoruz, bazılarının işletme ruhsatları yok, ama imar planında konut alanı geçtiği için tapularında da mesken yazdığı için ikamet amaçlı barınma amaçlı kullanıldığından neticede burada yeri geliyor emniyet birimi ya da ilgili kişiler denetim yapmakta bazen zorlanıyorlar. Bu zorlukların ortadan kaldırılması için olmazsa olmaz kimlik bildiriminin kesinlikle kimler tarafından kime verildiği hususunda bildirilmesinde fayda var."

Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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