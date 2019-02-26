Fuhuş Pazarlığında Cinayette 'Haksız Tahrik' İndirimi

ESKİŞEHİR'de para karşılığı ilişkiye girmek için gittikleri evde Yılmaz Yıldırım'ı (38), çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan trans birey Hüseyin Gezgin (43) ve arkadaşı Özkan Yılmaz (31), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR'de para karşılığı ilişkiye girmek için gittikleri evde Yılmaz Yıldırım'ı (38), çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan trans birey Hüseyin Gezgin (43) ve arkadaşı Özkan Yılmaz (31), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklara haksız tahrik indirimi uygulayarak, cezayı 18'er yıla düşürdü.



Eskişehir'de oturan Yılmaz Yıldırım, geçen yıl Nisan ayında Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir evde bıçaklanarak öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili tras birey Hüseyin Gezgin ile arkadaşı Özkan Yıldırım'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Hüseyin Gezgin ve Özkan Yıldırım hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis istemiyle dava açıldı.



Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hüseyin Gezgin ile arkadaşı Özkan Yıldırım ve avukatları katıldı. Sanıklardan Hüseyin Gezgin, kendisinin trans birey olduğunu belirterek, "Olayın yaşandığı gece, arkadaşım olan Özkan Yılmaz ile birlikte eski stadyum önünde müşteri bekliyordum. Yanıma Yılmaz Yıldırım ile arkadaşı geldi. Yılmaz benimle para karşılığı ilişkiye girmek istediğini söyledi, ben de kabul ettim. Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokak'taki bir eve gittik. Özkan Yılmaz da sokakta bekliyordu. Maktul ile para konusunda tartıştık ve ben evden çıktım. Çıkan tartışmada sadece kendimi savundum. Kesinlikle cebinden para almadım. Suçlamayı kabul etmiyorum ve tahliyemi istiyorum" dedi.



HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ ALDILAR



Özkan Yılmaz da üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Hüseyin Gezgin ile Özkan Yılmaz'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklara haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 18'şer yıla indirdi.



- Eskişehir

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