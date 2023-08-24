Otel odasına çağırdığı eskort sonu oldu! Fuhuş pazarlığında öldürülen doktorla ilgili yeni görüntüler

Doktor İbrahim Karahan önceki gün İstanbul Avcılar'da bir otelde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüş ve tartışmanın fuhuş pazarlığı sırasında çıkan tartışmadan kaynaklandığı ortaya çıkmıştı. Olayın Karahan'ın Dılnoza Bayramova'ya 100 lira eksik para ödemek istemesi üzerine çıktığı ifade edilmişti. Doktorun öldürüldüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

KAPIYI AÇAN DOKTORA SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi.Doktor İbrahim Karahan'ın tartıştığı Dılnoza Bayramova, erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a durumu mesaj atarak anlattı. Otele gelen Kıtay görevlilere 'yukarıda kadını dövüyorlar' diyerek, görevlilerle birlikte yukarı çıktı. Kapıyı açan Karahan'a silahla ateş açtı. Ardından Kıtay, Bayramova ile birlikte otomobile binerek kaçtı.

2 ŞÜPHELİ OLAYIN ARDINDAN YAKALANDI

Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.

100 LİRA İÇİN TARTIŞTILAR

Bayramova ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan'ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma yaşandığını ve Karahan'ın parayı aldıktan sonra kendisi darbedip kovduğunu ve bu durumuerkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a mesaj atarak anlattığını söyledi. Kıtay ise ifadesinde, görevlilere 'yukarıda kadını dövüyorlar, gelin birlikte bakalım' diyerek görevlilerle odaya çıktığını ve kapıyı açan Karahan'ın bacağına ateş etmek istediğini, yanlışlıkla karnından vurduğunu söylediği öğrenildi.

Doktor İbrahim Karahan.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan doktorun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni görüntüler servis edildi. İnternete düşen videoda Dılnoza Bayramova'nın otele giriş anları ile erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'ın odaya girip doktoru öldürdükten sonra dışarı çıktığı anlar yer aldı. Videonun devamında ise Bayramova ile Kıtay'ın otelde çıkarak araçlarına binip bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.