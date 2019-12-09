Son Dakika Haberleri: Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış
Son Dakika Güncel Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış - Son Dakika

Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış

6 saat önce

KONYA'da, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman O. ile yeğeni Sercan O., eski eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın, adliyeye sevk edildi.

Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış, System.String[]

KONYA'da, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman O. ile yeğeni Sercan O., eski eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırdıkları ve kazançlarının bazen yarısını bazen de 3'te 1'ini aldıkları öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen kişileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Ekipler, daha önce belirlenen 6 adrese, cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla Süleyman O. ile yeğeni Sercan O., eski eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

KADINLARIN GÜNLÜK KAZANÇLARINI DEFTERE YAZMIŞLAR

Şüphelilerin evlerinde arama yapan polisler, 2 farklı adreste 2 defter ile fuhuştan elde edilen yaklaşık 25 bin lira buldu. Defterleri inceleyen ekipler, şüphelilerin, kadınların günlük kazançlarını deftere yazdıklarını tespit etti. Şüpheli olarak gözaltına alınan Özlem K.'nin, kardeşi Elif K.'ye de fuhuş yaptırdığı belirlendi. Fuhuş yapan kadınların, kendilerine telefonla ulaşanlara, referansının kim olduğunu sorduğu da öğrenildi.

BORÇLANDIRIP, KENDİLERİNE ÇALIŞTIRMIŞLAR

Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerin, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırdıkları,  kadınların kazançlarının bazen yarısını bazen de 3'te 1'ini aldıkları belirtildi. Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadını, ülkesindeki hasta çocuğunun masraflarını karşılamak zorunda olmasından faydalanıp, fuhuş yapmaya zorladığı öne sürüldü. Diğer kadınların da çeşitli mağduriyetlerinden faydalanılıp, çalıştırıldıkları belirtildi.

Mağdur olan yabancı uyruklu kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

'Fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuş için yer temin etmek'ten 5 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya'daki fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıktı: Kadınları borçlandırıp kendilerine çalıştırdılar
Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın Son dakika: Uludağ'daki arama çalışmalarında ceset bulundu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 20:26:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]