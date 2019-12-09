Son Dakika Haberleri: Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış (2)
Son Dakika Güncel Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış (2) - Son Dakika

Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış (2)

6 saat önce

TUTUKLANDILARKonya'da, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman O. ile yeğeni Sercan O., eski eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın, 'fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuş için yer temin etmek'ten çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Konya'da, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman O. ile yeğeni Sercan O., eski eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın, 'fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuş için yer temin etmek'ten çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:58 Kaynak: DHA
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Konya'daki fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıktı: Kadınları borçlandırıp kendilerine çalıştırdılar
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