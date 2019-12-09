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Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARKonya'da, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman O. ile yeğeni Sercan O., eski eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın, 'fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuş için yer temin etmek'ten çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:58 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Konya'da, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman O. ile yeğeni Sercan O., eski eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın, 'fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuş için yer temin etmek'ten çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya'daki fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıktı: Kadınları borçlandırıp kendilerine çalıştırdılar Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı