Son Dakika Haberleri: Fuhuş şebekesi, kadınların günlük kazançlarını deftere not almış
Son Dakika Güncel Fuhuş şebekesi, kadınların günlük kazançlarını deftere not almış - Son Dakika

Fuhuş şebekesi, kadınların günlük kazançlarını deftere not almış

6 saat önce

KONYA'da 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2'si yabancı uyruklu 3'ü kadın 5 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Fuhuş şebekesi, kadınların günlük kazançlarını deftere not almış, System.String[]

KONYA'da 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2'si yabancı uyruklu 3'ü kadın 5 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin randevu defterine, kadınların günlük kazançlarını yazdıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Polis, bu sabah eş zamanlı olarak daha önce belirlenen 6 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen Süleyman O., yeğeni Sercan O., boşandığı eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı. Şüpheli 5 kişi ile mağdur 11 kadın sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KADINLARIN GÜNLÜK KAZANÇLARINI DEFTERE YAZMIŞLAR

Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, iki farklı adreste 2 defter ile fuhuştan elde edilen yaklaşık 25 bin lira buldu. Defterleri inceleyen polis, şüphelilerin kadınların günlük kazançlarını deftere yazdıklarını tespit etti. Şüpheli olarak gözaltına alınan Özlem K.'nin ise kardeşi Elif K.'ya da fuhuş yaptırdığı tespit edildi.

Fuhuş yapan kadınların, kendilerini arayan müşterilere referansının kim olduğunu sorduğu da kaydedildi. Yabancı uyruklu kadınların emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:43 Kaynak: DHA
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