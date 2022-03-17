Fuhuş şebekesinin şifresi: Kızlarımız temizlik yapmak için hazır - Son Dakika
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Fuhuş şebekesinin şifresi: Kızlarımız temizlik yapmak için hazır

17.03.2022 17:14
Fuhuş şebekesinin şifresi: Kızlarımız temizlik yapmak için hazır

MUĞLA'da yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'da yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin teknik takibe takılmamak için arayanlara, 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır' diyerek, şifreli bilgi verdiği belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Menteşe ile Ula ilçelerinde yardıma muhtaç 19 kadına zorla fuhuş yaptırıldığı istihbaratına ulaştı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, geçen 14 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda H.C. isimli kadın ile eşi H.C., D.O., İ.Y., ve R.İ., gözaltına alındı. H.C.'nin teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Kızlarımız temizlik yapmak için hazır', 'Temizliğimizden memnun kalacaksınız', diyerek, şifreli konuştuğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C., D.O., İ.Y., ve R.İ., tutuklandı, H.C., isimli kadın  ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen 19 kadın polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Fuhuş şebekesinin şifresi: Kızlarımız temizlik yapmak için hazır
Fuhuş şebekesinin şifresi: Kızlarımız temizlik yapmak için hazır
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Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fuhuş şebekesinin şifresi: Kızlarımız temizlik yapmak için hazır - Son Dakika


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