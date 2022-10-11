Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı

11.10.2022 12:51

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp, getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen 4 şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kurtarılan 22 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

Muğla il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takip sonrası polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşlı iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi.

Fuhuş operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında boş ev ayarlayan da var aracı olan da

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP TEHDİT ETMİŞLER

Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları 'Paraya para demeyeceksiniz' diyerek ikna etmeye çalışıp, fuhşa zorladıkları saptandı. Kadınların çıplak fotoğrafları çekilirken, ayrılmak istemeleri halinde tehdit edildikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin, 'WhatsApp' üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarını sağladığı da belirlendi.

Fuhuş operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında boş ev ayarlayan da var aracı olan da

4 TUTUKLAMA

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından 5 Ekim günü saat 04.00 sıralarında operasyon için harekete geçti. 13 farklı adrese 8 ekip ve 35 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 22 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Lüks araçlarımız geldi' diyerek, şifreli konuştuğu belirlenen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Muğla gündem haberleri... Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı Muğla gündem haberleri... Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı FUHUŞ ŞEBEKESİNİN ŞİFRESİ, 'LÜKS ARAÇLARIMIZ GELDİ' FUHUŞ ŞEBEKESİNİN ŞİFRESİ, 'LÜKS ARAÇLARIMIZ GELDİ'
Kaynak: DHA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı - Son Dakika
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