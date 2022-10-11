FUHUŞ ŞEBEKESİNİN ŞİFRESİ, 'LÜKS ARAÇLARIMIZ GELDİ' - Son Dakika
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FUHUŞ ŞEBEKESİNİN ŞİFRESİ, 'LÜKS ARAÇLARIMIZ GELDİ'

11.10.2022 13:04

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin teknik takibe takılmamak için arayanlara, 'Lüks araçlarımız geldi' diyerek, şifreli konuştukları belirtildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takip sonrası polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Paraya para demeyeceksiniz' diyerek ikna etmeye çalışıp fuhuşa zorladıkları tespit edildi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çekilirken, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı belirlendi.

TTUTLANDILARAsayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından geçen 5 Ekim tarihinde saat 04.00 sıralarında operasyon için harekete geçti. 13 farklı adrese 8 ekip ve 35 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 22 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Lüks araçlarımız geldi' diyerek şifreli konuştuğu belirlenen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FUHUŞ ŞEBEKESİNİN ŞİFRESİ, 'LÜKS ARAÇLARIMIZ GELDİ' - Son Dakika

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SON DAKİKA: FUHUŞ ŞEBEKESİNİN ŞİFRESİ, 'LÜKS ARAÇLARIMIZ GELDİ' - Son Dakika
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