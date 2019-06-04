Son Dakika Haberleri: Fuhuş, sosyal medyanın etkisiyle dünyada en hızlı büyüyen sektör oldu
Son Dakika Dünya Haber

Fuhuş, sosyal medyanın etkisiyle dünyada en hızlı büyüyen sektör oldu

1 saat önce

Fransa’da cinsel istismarla mücadele alanında faaliyet gösteren Scelles Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, sosyal medya, internet sayesinde fuhuş sektörünün dünyada en hızlı ilerleyen sanayi haline geldiğini ortaya koydu.

Fuhuş, sosyal medyanın etkisiyle dünyada en hızlı büyüyen sektör oldu, System.String[]
Fransa'da cinsel istismarla mücadele alanında faaliyet gösteren Scelles Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, fuhuş sektörünün sosyal medya ve internetin etkisiyle dünyada en hızlı ilerleyen sektör haline geldiğini ortaya koydu.

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki 35 ülkeyi kapsayan 548 sayfalık raporda, Whatsapp, Tinder, Facebook, Instagram, Snapchat gibi sosyal medya ağlarının, fuhuş sektöründe dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılmasına dikkati çekilirken, güvenlik güçlerinin ve yargı organlarının bununla mücadelede çoğu zaman yetersiz kaldığı belirtildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:23 
Fransa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evrim Akın ile Aşkım Kapışmak aşk yaşamaya başladı Amerika vize başvurularında sosyal medya, e-mail ve telefon bilgilerini de isteyecek Enes Batur'un yeni filmi ilk filminden 5 kat daha az izlenerek hayal kırıklığı yarattı Hindistan'da "İnek eti yiyorsunuz" diyerek oruç açan Müslümanlara saldırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 16:03:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fuhuş, sosyal medyanın etkisiyle dünyada en hızlı büyüyen sektör oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]