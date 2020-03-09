Fuhuş ve uyuşturucu çetesine 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fuhuş ve uyuşturucu çetesine 3 tutuklama - Son Dakika

Fuhuş ve uyuşturucu çetesine 3 tutuklama

35 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, uyuşturucu ticareti ile fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Fuhuş ve uyuşturucu çetesine 3 tutuklama, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, uyuşturucu ticareti ile fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile fuhuş yaptıran çete üyelerinin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde çok miktarda uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ayhan P. (48), Ertuğrul B. (22) ve Mehmet A. (33) 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Uyuşturucu Ticareti, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:48 Kaynak: DHA
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