Fuhuş Yapan Yabancı Uyruklu Kadınlar Sınır Dışı Edildi
1 saat önce
Nevşehir'in Avanos ilçesinde fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi.
Nevşehir
'in Avanos
ilçesinde fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi.
Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araç içerisinde iki kadın ve 1 erkek şahsın olduğunu tespit etti. Araç
içerisinde bulunan H.O.'nun para karşılığında yabancı uyruklu M.J. ve A.A. ile anlaştıklarını itiraf etmesi üzerine H.O. hakkında fuhuşa teşvik aracılık ve zorlama suçundan yasal işlem yapılırken yabancı uyruklu 2 kadın ise sınır dışı edildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:13 Kaynak: İHA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Kesik Koldan Sonra Kafatası da Bulundu
17 Yaşındaki Kıza Zorla Fuhuş Yaptıran Kadın, Gözaltına Alındı
Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti