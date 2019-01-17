Son Dakika Haberleri: Fuhuş Yapan Yabancı Uyruklu Kadınlar Sınır Dışı Edildi

Fuhuş Yapan Yabancı Uyruklu Kadınlar Sınır Dışı Edildi

1 saat önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinde fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi.

Fuhuş Yapan Yabancı Uyruklu Kadınlar Sınır Dışı Edildi, System.String[]
Nevşehir'in Avanos ilçesinde fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araç içerisinde iki kadın ve 1 erkek şahsın olduğunu tespit etti. Araç içerisinde bulunan H.O.'nun para karşılığında yabancı uyruklu M.J. ve A.A. ile anlaştıklarını itiraf etmesi üzerine H.O. hakkında fuhuşa teşvik aracılık ve zorlama suçundan yasal işlem yapılırken yabancı uyruklu 2 kadın ise sınır dışı edildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Nevşehir, Avanos, 3. Sayfa
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