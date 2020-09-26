Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları bu şekilde gizlemişler - Son Dakika

Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları bu şekilde gizlemişler

Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları bu şekilde gizlemişler Polisin fuhuş baskınlarında otel odasından yan binaya kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçitten geçerek kaçıyorlardı Bu kez yakayı böyle ele verdiler Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği...

Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları bu şekilde gizlemişler

Polisin fuhuş baskınlarında otel odasından yan binaya kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçitten geçerek kaçıyorlardı

Bu kez yakayı böyle ele verdiler

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ahlas Masası ekipleri tarafından bir otele düzenlenen baskınında fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları gizlemek için hazırlanan kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçit dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği Ahlas Masası ekipleri, Ortahisar ilçesi İskenderpaşa mahallesinde bulunan bir otele baskın düzenledi. Baskında ekiplerin bir otel odasındaki kalorifer peteği dikkatlerini çekti. Yapılan incelemede kalorifer peteği öne çekildiğinde arkasından yan binaya geçilen gizli bir geçit tespit edildi. Yapılan incelemede yan binada bulunan ve fuhuş baskınlarında gizlenen 2'si Kırgızistan ve biri Moldova uyruklu 3 yabancı uyruklu hayat kadını yakalanırken,Z.S., N.B. ve G.M. isimli yabancı uyruklu kadınlar sınırdışı edilmek üzere gerekli mercilere gönderildi.

Öte yandan söz konusu otelin işletmecileri F.B. ve H.İ. ise fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları bu şekilde gizlemişler
Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları bu şekilde gizlemişler
Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları bu şekilde gizlemişler
Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları bu şekilde gizlemişler

fuhuş operasyonu, Asayiş Büro, Ortahisar, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları bu şekilde gizlemişler - Son Dakika

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