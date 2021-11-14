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Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı - Son Dakika

Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı

14.11.2021 21:53
Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı

Trabzon'daki bir pansiyonda fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, gece baskını ile gerçekleştirdikleri operasyon sonucu 4 yabancı uyruklu kadını fuhuş yaparken yakaladı.

Trabzon'da polis ekipleri, pansiyonda fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri baskın sonucu 4 kadını fuhuş yaparken suçüstü yakaladı. Aralarında Türk vatandaşlığı olmayan tek kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

3'Ü VATANDAŞLIK ALMIŞ

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Ortahisar ilçesindeki bir pansiyonda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Gece saatlerinde pansiyonda arama yapan polis ekipleri, 3'ü Türk vatandaşlığına geçen 4 yabancı uyruklu kadını fuhuş yaparken yakaladı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Ayrıca pansiyon konaklama listesi kontrolünde usulsüzlük yapıldığı da tespit eden polis ekipleri kimlik bildirme kanununa aykırı faaliyet göstermekten otel sahibi ve işletmeci hakkında idari işlem yaptı. Pansiyon sahibi, resepsiyon görevlisi de yakalanırken, yabancı uyruklu 1 kadın sağlık kontrolünden sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

90 GÜN KAPATMA CEZASI

Öte yandan, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 2021 yılı içerisinde il merkezinde ve ilçelerde "Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin Etmekten" işlem yapılan ve "Fuhuşla Mücadele ve Zührevi Hastalıklar Komisyonunca" alınan kararla 15 otel ve 2 pansiyona 90 gün kapatma kararı verildi.

Fuhuş yapılan pansiyona gece baskın yapan polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı
Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı

Ahlak Büro Amirliği, Trabzon, Polis, Türk, Cinsellik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı - Son Dakika
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