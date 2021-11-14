Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı - Son Dakika

Trabzon'da polis ekipleri, pansiyonda fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri baskın sonucu 4 kadını fuhuş yaparken suçüstü yakaladı. Aralarında Türk vatandaşlığı olmayan tek kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

3'Ü VATANDAŞLIK ALMIŞ

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Ortahisar ilçesindeki bir pansiyonda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Gece saatlerinde pansiyonda arama yapan polis ekipleri, 3'ü Türk vatandaşlığına geçen 4 yabancı uyruklu kadını fuhuş yaparken yakaladı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Ayrıca pansiyon konaklama listesi kontrolünde usulsüzlük yapıldığı da tespit eden polis ekipleri kimlik bildirme kanununa aykırı faaliyet göstermekten otel sahibi ve işletmeci hakkında idari işlem yaptı. Pansiyon sahibi, resepsiyon görevlisi de yakalanırken, yabancı uyruklu 1 kadın sağlık kontrolünden sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

90 GÜN KAPATMA CEZASI

Öte yandan, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 2021 yılı içerisinde il merkezinde ve ilçelerde "Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin Etmekten" işlem yapılan ve "Fuhuşla Mücadele ve Zührevi Hastalıklar Komisyonunca" alınan kararla 15 otel ve 2 pansiyona 90 gün kapatma kararı verildi.