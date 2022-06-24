Fuhuş yapıldığı belirlenen 37 masaj salonuna işlem yapıldı - Son Dakika
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Fuhuş yapıldığı belirlenen 37 masaj salonuna işlem yapıldı

24.06.2022 09:40
Fuhuş yapıldığı belirlenen 37 masaj salonuna işlem yapıldı

Adana'da son 6 ayda fuhuş yapıldığı belirlenen 37 masaj ve SPA salonuyla ilgili 45 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Adana'da son 6 ayda fuhuş yapıldığı belirlenen 37 masaj ve SPA salonuyla ilgili 45 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğünce, 1 Ocak'tan bu yana masaj ve SPA salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 37'sinde fuhuş yapıldığı, 43'ünün yönetmeliğe uygun olmadığı belirlendi. Fuhuş yapılan mekanların işletmecisi ve yöneticisi konumundaki 45 kişi hakkında "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem uygulandı. Yönetmeliğe uygun olmayan işletmelerle ilgili de işlem uygulanarak gereğinin yapılması için belediyelere bilgi verildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş yapıldığı belirlenen 37 masaj salonuna işlem yapıldı - Son Dakika

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