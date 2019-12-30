Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor

6 saat önce

Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesi binasına taşınmasından sonra yaklaşık 2,5 yıldan bu yana atıl durumda olan ve fuhuş için otel olarak kullanıldığı iddiasıyla gündeme gelen binanın geçtiğimiz günlerde temizlendikten sonra kapatılmasına rağmen halen bölgedeki madde bağımlılarının...

Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor, System.String[]

Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesi binasına taşınmasından sonra yaklaşık 2,5 yıldan bu yana atıl durumda olan ve fuhuş için otel olarak kullanıldığı iddiasıyla gündeme gelen binanın geçtiğimiz günlerde temizlendikten sonra kapatılmasına rağmen halen bölgedeki madde bağımlılarının mekanı olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde temizlenerek kapıları kapatılan, kırık camlar ise içerideki dolapların dayanmasıyla kapatılmaya çalışılan bina ile ilgili gerekli önlemlerin tam anlamıyla alınmaması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.


Kentte ilk olarak Doğancı Mahallesi Muhtarı tarafından gündeme getirilen atıl vaziyetteki taş binanın fuhuş başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlığın mekanı haline gelmesiyle ilgili çıkan haberler sonrasında İl Sağlık Müdürlüğünün binada başlattığı temizleme çalışması tamamlandı. Çalışmaların tamamlanması sonrasında, 22 Aralık 2019'da binanın temiz ve boş bir şekilde 9 Aralık'ta resmi tahsisi yapılan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (ISUBÜ) devredildiği belirtildi.


Temizlendi ama durum değişmedi


Eski hastanenin taşınmasından sonra atıl kalan taş bina, fuhuş başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlığın mekanı haline geldi. Madde bağımlılarına mesken olan binanın en üst katının ise yatak odası olarak dizayn edildiği ortaya çıktı. Söz konusu taş bina çıkan haberler sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Binadan çıkan atıklar ve çöpler bina bahçesinde yakılarak imha edildi. Temizlik çalışmaları tamamlanan binada açık vaziyetteki mahzen girişinin de kilitlendiği belirtildi.


Temizleme ve önlem çalışmalarının üzerinden yaklaşık 1 hafta geçmesine rağmen söz konusu binadaki kırık camların onarılmadığı ve dileyen herkesin kolaylıkla giriş çıkış yapabileceği gözlendi. Gelinen son süreçte, mahalle sakinlerinin daha önce muhtara ilettiği tedirginliklerinin halen devam ettiği ve taş binanın halen madde bağımlılarına mekan olduğu iddia edildi. - ISPARTA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
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