Fuhuş yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen eski hastane binası muhafaza altına alındı - Son Dakika
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Fuhuş yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen eski hastane binası muhafaza altına alındı

6 saat önce

Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasından sonra yaklaşık 2,5 yıldan bu yana atıl durumda olan ve fuhuş için otel olarak kullanıldığı iddiasıyla gündeme gelen taş bina, temizlenerek muhafaza altına altına alındı.

Fuhuş yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen eski hastane binası muhafaza altına alındı, System.String[]

Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasından sonra yaklaşık 2,5 yıldan bu yana atıl durumda olan ve fuhuş için otel olarak kullanıldığı iddiasıyla gündeme gelen taş bina, temizlenerek muhafaza altına altına alındı.


Doğancı Mahallesi Muhtarı tarafından gündeme getirilen atıl vaziyetteki taş binanın fuhuş başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlığın mekanı haline gelmesiyle ilgili çıkan haberler sonrasında İl Sağlık Müdürlüğünün binada başlattığı temizleme çalışması tamamlandı. Çalışmaların tamamlanması sonrasında binanın temiz ve boş bir şekilde 9 Aralık'ta resmi tahsisi yapılan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (ISUBÜ) devredileceği belirtildi.


Eski hastanenin taşınmasından sonra atıl kalan taş bina, fuhuş başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlığın mekanı haline geldi. Madde bağımlılarına mesken olan binanın en üst katının ise yatak odası olarak dizayn edildiği ortaya çıktı. Söz konusu taş bina çıkan haberler sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Binadan çıkan atıklar ve çöpler bina bahçesinde yakılarak imha edildi. Temizlik çalışmaları tamamlanan binada açık vaziyetteki mahzen girişinin de kilitlendiği belirtildi. - ISPARTA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
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