Fuhuş yapma bahanesiyle 40 ayrı ilde 104 vatandaşı dolandıran 4 şüpheli Denizli'de yakalandı

104 vatandaşın toplam 40 bin TL parasını kendi hesaplarına gönderten 4 şüpheli Sakarya'da hakim karşısına çıkacak

SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, internet sitelerine fuhuş yapma bahanesiyle telefon vererek aralarında Sakarya'nın da olduğu toplam 40 ayrı ilde bu telefonları arayan 104 vatandaşın 40 bin TL parasını kendi hesaplarına gönderttikleri tespit edilen 4 şüpheli Denizli ilinde yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine fuhuş yapma bahanesiyle telefon numarası vererek aralarında Sakarya'nın da olduğu 40 ayrı ilde bu telefonları arayan 104 vatandaşın 40 bin TL parasını kendi hesaplarına gönderttiklerini tespit ettiği 4 şüphelinin peşine düştü. Yaklaşık 1 ay boyunca teknik takibe alınan şüphelilerin Denizli ilinde oldukları tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucu, K.A. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki tamamlanan işlemleri sonrasında 23 Ağustos Cuma günü Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.