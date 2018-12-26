Son Dakika Haberleri: Fuhuş Yaptığı İddiasıyla Yakalanan Kadında Hıv Virüsüne Rastlandı

Fuhuş Yaptığı İddiasıyla Yakalanan Kadında Hıv Virüsüne Rastlandı

1 saat önce

Kars'da, fuhuş yaptıkları iddia edilen ve birinde HIV virüsü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı.

Fuhuş Yaptığı İddiasıyla Yakalanan Kadında Hıv Virüsüne Rastlandı, System.String[]
Kars'da, fuhuş yaptıkları iddia edilen ve birinde HIV virüsü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce valilikçe ruhsatı iptal edilip mühürlenen bir otele, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhuş yaptıkları belirtilen yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan birinin HIV virüsü taşıdığı tespit edildi.

Kadınların sınır dışı edileceği, otel sahipleri hakkında başlatılan soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:53 Kaynak: AA

Kars, Güncel
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