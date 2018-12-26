Fuhuş Yaptığı İddiasıyla Yakalanan Kadında Hıv Virüsüne Rastlandı
1 saat önce
Kars'da, fuhuş yaptıkları iddia edilen ve birinde HIV virüsü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı.
Kars
'da, fuhuş yaptıkları iddia edilen ve birinde HIV virüsü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce valilikçe ruhsatı iptal edilip mühürlenen bir otele, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle operasyon düzenledi.
Operasyonda, fuhuş yaptıkları belirtilen yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan birinin HIV virüsü taşıdığı tespit edildi.
Kadınların sınır dışı edileceği, otel sahipleri hakkında başlatılan soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:53 Kaynak: AA
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