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Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar - Son Dakika

Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar

21.01.2022 18:06

Van'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklanırken, aramalarda ise ampul görünümlü gizli kamera ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

AMPUL GÖRÜNÜMLÜ GİZLİ KAMERA

Konuyla ilgili emniyette yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren iki masaj salonuna gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; iş yerlerinde yapılan aramada ampul görünümlü gizli kamera ele geçirilmiştir.

Van'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini etmek suçundan 2'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmış olup, 4 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır."

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Masaj, Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar - Son Dakika
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