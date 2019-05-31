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Fuhuş zanlıları adliyede

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde fuhuş yaptırmak, fuhşa yer temin etme ve aracılık etme iddiası ile gözaltına alınan 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Adana'nın Kozan ilçesinde fuhuş yaptırmak, fuhşa yer temin etme ve aracılık etme iddiası ile gözaltına alınan 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kozan merkezli yapılan operasyonlarda ilçe merkezinde 18, Kayseri'nin Develi ilçesinde 2 ve Adana merkezde 2 olmak üzere toplam 22 şüpheli şahsın ikametlerinde arama yapılmış yapılan aramalarda 5'i kadın toplam 18 zanlı fuhuş yaptırma, fuhşa yer temin etme ve aracılık etme iddiası ile gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliye Sarayına çıkarıldı.

Şahısların ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenilirken, 4 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:45 Kaynak: İHA
Kayseri, Adana, Kozan, 3. Sayfa
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