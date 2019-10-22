Son Dakika Haberleri: Fuhuşa mekan teşkil eden bina yıkıldı
Son Dakika 3. Sayfa Fuhuşa mekan teşkil eden bina yıkıldı

Fuhuşa mekan teşkil eden bina yıkıldı

1 saat önce

Antalya'da fuhuşa mekan teşkil eden, uyuşturucu ve alkol bağımlıları tarafından işgal edilen ve yıkılma tehlikesi olan metruk bina, Muratpaşa Belediyesi ekiplerince ve Toplum Destekli Polislik görevlileri nezaretinde yıkıldı.

Fuhuşa mekan teşkil eden bina yıkıldı, System.String[]

Antalya'da fuhuşa mekan teşkil eden, uyuşturucu ve alkol bağımlıları tarafından işgal edilen ve yıkılma tehlikesi olan metruk bina, Muratpaşa Belediyesi ekiplerince ve Toplum Destekli Polislik görevlileri nezaretinde yıkıldı.


Toplum Destekli Polislik ekiplerinin mahallelerin huzurunu sağlamak, güvenlik açısından mahallelerde bulunan metruk binaların yıkılmasını veya tadilatını sağlayarak suç oluşumunu engelleyen çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Muratpaşa ilçesi Yıldız mahallesinde yapılan çalışmalar neticesinde Yıldız mahallesi 216 sokakta bulunan fuhuşa mekan teşkil eden, uyuşturucu ve alkol bağımlıları tarafından işgal edilen ve yıkılma tehlikesi olan metruk bina, Muratpaşa Belediyesi ekiplerince ve Toplum Destekli Polislik görevlileri nezaretinde yıkıldı. Mahalle sakinlerinin de bina ile ilgili tedirginliği giderildi. - ANTALYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yola fırlayan küçük kız servis arabasının altında can verdi: Kahreden anlar güvenlik kamerasında
Fren yerine gaza basan sürücü, pazar yerini savaş alanına çevirdi: 8 yaralı Olay yerindeki manzara, ekipleri şaşkına uğrattı: Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı Tartıştığı üvey kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:08:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fuhuşa mekan teşkil eden bina yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]