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Fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı - Son Dakika

Fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

27.01.2022 14:01
Fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

OSMANİYE'de, 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan R.K. isimli kadın, jandarmanın düzenlenen operasyonla yakalanıp cezaevine kondu.

OSMANİYE'de, 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan R.K. isimli kadın, jandarmanın düzenlenen operasyonla yakalanıp cezaevine kondu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K.'nin yerini tespit etti. Ekipler düzenlenen operasyonla R.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından R.K., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine kondu.


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Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı - Son Dakika
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