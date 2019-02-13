Son Dakika Haberleri: Fuhuştan Gözaltına Alınan 11 Yabancı Uyruklu Kadın Sınır Dışı Edildi

Fuhuştan Gözaltına Alınan 11 Yabancı Uyruklu Kadın Sınır Dışı Edildi

7 saat önce

YALOVA'da jandarma tarafından gazino ve diskoteklere yapılan fuhuş operasyonunda 11 yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri öne sürülen 8 şüpheli yakalandı.

Fuhuştan Gözaltına Alınan 11 Yabancı Uyruklu Kadın Sınır Dışı Edildi, System.String[]
YALOVA'da jandarma tarafından gazino ve diskoteklere yapılan fuhuş operasyonunda 11 yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri öne sürülen 8 şüpheli yakalandı. Kadınlar, sınırdışı edilirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde bulunan 3 gazino ve diskotek ile 2 otele eş zamanlı baskın yaptı. Baskında fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 11 kadın ile 'fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri' öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon ayrıca 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 26 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli sevk edildikleri mahkemece adli kontrol getirilerek serbest bırkaılırken, yabancı uyruklu kadınlar sınırdışı edildi. - Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:38 Kaynak: DHA

Jandarma, 3. Sayfa
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