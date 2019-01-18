Fuhuştan Gözaltına Alınan 15 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
34 dakika önce
ŞANLIURFA ve Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi.
ŞANLIURFA ve Mersin
'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, Şanlıurfa ve Mersin'de fuhşa aracılık eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ahlak Polisi, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 'Fuhşa aracılık ve teşvik' ile 'fuhuş için yer temin etmek' suçlarını işledikleri iddiasıyla 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan bir miktar paraya da el konuldu. Aralarında yabancı uyruklu kadınların bulunduğu şüphelilerden 20'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Şanlıurfa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:10 Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da Güvenlik Güçlerine Teslim Olan 2 Teröristten Suriye İtirafı
Son Dakika! Gri Lisetede Yer Alan Terörist Hakkari'de Yakalandı
Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak
Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti