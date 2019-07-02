Son Dakika Haberleri: Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı
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Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı

2 saat önce

KARAMAN'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen Azerbaycan uyruklu Havatan M.'nin (35), yapılan sağlık kontrolünde cinsel yolla buluşan ve AIDS'e yol açan HİV virüsü taşıdığı ortaya çıktı.

Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı, System.String[]
KARAMAN'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen Azerbaycan uyruklu Havatan M.'nin (35), yapılan sağlık kontrolünde cinsel yolla buluşan ve AIDS'e yol açan HİV virüsü taşıdığı ortaya çıktı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ile Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve otomobilde para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye zorladığı bilgisini aldı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, cumartesi günü kentin en işlek caddelerinden birinde fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Havva C. ve Azerbaycan uyruklu Hatavan M.'yi gözaltına aldı. 'Çavuş' lakaplı Mehmet D.'nin, kentteki lisede memur olarak görev yaptığı belirtildi.
SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ
Havva C. ve Havatan M., emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. Havatan M., sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen Mehmet D., Hasan Hüseyin D. ve Erdal Y. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sınır dışı edilen Havatan M.'nın sağlık kontrolü sonrası yapılan tetkiklerinde cinsel yolla buluşan ve AIDS'e yol açan HİV virüsü taşıdığı ortaya çıktı.

- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:16 Kaynak: DHA
Azerbaycan, Karaman, Güncel
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Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi Rus basını duyurdu: Türkiye, S-400'leri Suriye ve Kuzey Kıbrıs sınırlarında konuşlandırabilir Danıştay, AOÇ arazisinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi yapımına izin vermedi

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