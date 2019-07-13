Son Dakika Haberleri: Fuhuşun defterini tutan 4 şüpheliye 15'er gün hapis cezası
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Fuhuşun defterini tutan 4 şüpheliye 15'er gün hapis cezası

5 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 1'i kadın, 4 kişi gözaltına alındı.

Fuhuşun defterini tutan 4 şüpheliye 15'er gün hapis cezası, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 1'i kadın, 4 kişi gözaltına alındı. Hangi kadının kiminle, ne kadar para karşılığında fuhuş yaptığına dair not tutan şüpheliler, 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.
? Girne polisi, Beşparmak köyündeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen ekipler, kadınlara para karşılı fuhuş yaptırdığı öne sürülen Ali Y., Merve Ö., Serkan D. ve Mahmut Ö.'yü gözaltına aldı. Evde yapılan aramada hangi kadının kiminle ilişkiye girdiği ve karşılığında ne kadar para aldığına dair notların tutulduğu bir de defter bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede söz alan şüphelilerin avukatı, müvekkillerinin adaya turist olarak geldiklerini, televizyonlarda gördükleri güzel ve zengin hayatları anlatan programlardan etkilendiklerini, sanıkların eğitimsiz oluşları nedeniyle öyle bir hayat amaç edinip bu suçu işlediklerini savundu. Mahkeme 4 sanığa 15'er gün hapis cezası verdi.


- Lefkoşa
Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:45 Kaynak: DHA
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