Fuhuş şebekelerine büyük baskın! VIP hizmet için belirledikleri şifre şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Fuhuş şebekelerine büyük baskın! VIP hizmet için belirledikleri şifre şaşkınlık yarattı

16.11.2022 10:35

Adana'da VIP hizmet veren 2 farklı fuhuş şebekesi şafak vakti yapılan operasyonla çökertildi. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, fuhuş yaptıran şüphelilerin, VIP hizmeti verdikleri kişilerle "Karpuz tarlasında bekliyorum" şifresiyle anlaştıkları ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kent merkezinde ve Ceyhan, Yumurtalık, Pozantı ilçelerinde 2 farklı fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekiplerinin 4 aylık teknik takibi sonucunda, şebekenin tır, otomobil ve evde fuhuş yaptırdığı belirlendi.

KADINLAR İÇİN "ARKADAŞIM" DEDİ

Fuhuş şebekelerinde bulunan 12 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı. Kent merkezindeki şebeke liderinin M.Ş.K, Ceyhan ilçesindeki şebekenin liderinin ise Ş.B. olduğu öğrenildi. Ş.B'nin emniyetteki ifadesinde evinde kalan kadınlar için "Arkadaşım" dediği öğrenildi.

Fuhuş şebekesine şafak baskını! 'Karpuz tarlasında bekliyorum' şifresiyle haberleşmişler

"KARPUZ TARLASINDA BEKLİYORUM"

Fuhuş şebekesinde, İ.G ve E.Ş'nin VİP hizmeti sağlarken telefonda konuştukları kişilerle "Karpuz tarlasında bekliyorum" şifresi ile anlaştıkları tespit edildi.

Fuhuş şebekesine şafak baskını! 'Karpuz tarlasında bekliyorum' şifresiyle haberleşmişler

8 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Gözaltına alınan 4 kişi savcı talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken 8 kişi de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Irfan Mengü: Böyle vip işi yapıyorsan suratını kapatma utanacaksan neden yapıyorsunuz sizin çevreniz sorsa ne iş yapırsun dese kadın pazarlama işi dersiniz adammısınız oğlum Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş şebekelerine büyük baskın! VIP hizmet için belirledikleri şifre şaşkınlık yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fuhuş şebekelerine büyük baskın! VIP hizmet için belirledikleri şifre şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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