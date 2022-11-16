Fuhuş şebekelerinde bulunan 12 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı. Kent merkezindeki şebeke liderinin M.Ş.K, Ceyhan ilçesindeki şebekenin liderinin ise Ş.B. olduğu öğrenildi. Ş.B'nin emniyetteki ifadesinde evinde kalan kadınlar için "Arkadaşım" dediği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kent merkezinde ve Ceyhan , Yumurtalık , Pozantı ilçelerinde 2 farklı fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekiplerinin 4 aylık teknik takibi sonucunda, şebekenin tır, otomobil ve evde fuhuş yaptırdığı belirlendi.

Kaynak: İHA

Böyle vip işi yapıyorsan suratını kapatma utanacaksan neden yapıyorsunuz sizin çevreniz sorsa ne iş yapırsun dese kadın pazarlama işi dersiniz adammısınız oğlum

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fuhuş şebekelerine büyük baskın! VIP hizmet için belirledikleri şifre şaşkınlık yarattı - Son Dakika

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