Fuhuşun şifresi: Makarna istiyorum - Son Dakika

ADANA'da, polis operasyonuyla çökertilen fuhuş şebekesi ile ayrıntılar ortaya çıktı. Fuhuş yapmak isteyen kişilerin, teknik takibe yakalanmamak için 'makarna istiyorum' şeklinde şifreli konuştukları belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın çıkarttığı yakalama kararının ardından 30 Haziran'da şafak vakti düzenlediği operasyonda 20'si kadın, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 16'sı emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 5'i ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Fuhuş yapmak isteyenlerin, polisin teknik takibine takılmamak için, şebeke liderliğini yaptığı belirlenen K.K., S.Ç. ve A.D. ile konuşurken, "makarna istiyorum", bir gece boyunca birliktelik istediklerinde "uzun makarna istiyorum", birden fazla kadınla birlikte olmak istediklerinde ise "makarna salçalı olsun" dediği öne sürüldü.