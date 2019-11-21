Fujian Brand Haixing etkinlik serisi Türkiye'de

Fujian Brand Haisixing, Çin- Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek için Türkiye Uluslararası Deri, Ayakkabı ve Makine Fuarı'nda istasyon açtı.



Çin'in ticaretini geliştirmek için kullandığı aktörlerden 'Fujian Brand Haisixing' Çin-Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek için Türkiye Uluslararası Deri, Ayakkabı ve Makine Fuarı'nda istasyon açtı. Yapılan bilgilendirmede; istasyon, Fujian Marka Pavyonu ve Ticari Emtia Fuar Bölgesi olmak üzere iki bölüme ayrılırken Fujian Marka Pavyonu; fuar panoları, resimler, reklam ve tanıtım materyallerini kullanarak Fujian'ın imajını ve iyi ticari ortamını tanıtacak, ve Fujian'ın avantajlı marka ürünlerine, reformuna ve sonuçların geliştirilmesine odaklanacak.



Ticari emtia sergi alanı ise Fujian eyaletindeki deri ve ayakkabı makineleri ve ekipman sektörüne odaklanarak ve sektörün lider şirketlerinin ve bilinen markalarının tanıtımını yaparak Fujian imalat ürünlerinin Türkiye pazarında daha fazla geliştirilmesini teşvik edecek.



Ayrıca; 21 Kasım'da (bugün) Fujian ve Türk markalı şirketlerin 20'nin üzerinde temsilcileri, tedarikçiler ve alıcılar ticaret ve ekonomik eşleştirme toplantısında bir araya gelecekler. Toplantı süresince Fujian yatırımı ve ticari ortamı, Fujian markalı ürünleri tanıtılacak ve Türk şirketlerin daha iyi tedarikçiler seçebilmesine ve bulabilmesine yardımcı olmak üzere Türk alıcıların pazarlık fırsatlarını Fujian'ın kaliteli tedarikçileriyle bire bir görüşmesi sağlanacağı da bildirildi. - İSTANBUL