Son Dakika Haberleri: Fujian Brand Haixing etkinlik serisi Türkiye'de
Son Dakika Ekonomi Fujian Brand Haixing etkinlik serisi Türkiye'de - Son Dakika Ekonomi

Fujian Brand Haixing etkinlik serisi Türkiye'de

6 saat önce

Fujian Brand Haisixing, Çin-Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek için Türkiye Uluslararası Deri, Ayakkabı ve Makine Fuarı'nda istasyon açtı.

Fujian Brand Haixing etkinlik serisi Türkiye'de, System.String[]

Fujian Brand Haisixing, Çin- Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek için Türkiye Uluslararası Deri, Ayakkabı ve Makine Fuarı'nda istasyon açtı.


Çin'in ticaretini geliştirmek için kullandığı aktörlerden 'Fujian Brand Haisixing' Çin-Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek için Türkiye Uluslararası Deri, Ayakkabı ve Makine Fuarı'nda istasyon açtı. Yapılan bilgilendirmede; istasyon, Fujian Marka Pavyonu ve Ticari Emtia Fuar Bölgesi olmak üzere iki bölüme ayrılırken Fujian Marka Pavyonu; fuar panoları, resimler, reklam ve tanıtım materyallerini kullanarak Fujian'ın imajını ve iyi ticari ortamını tanıtacak, ve Fujian'ın avantajlı marka ürünlerine, reformuna ve sonuçların geliştirilmesine odaklanacak.


Ticari emtia sergi alanı ise Fujian eyaletindeki deri ve ayakkabı makineleri ve ekipman sektörüne odaklanarak ve sektörün lider şirketlerinin ve bilinen markalarının tanıtımını yaparak Fujian imalat ürünlerinin Türkiye pazarında daha fazla geliştirilmesini teşvik edecek.


Ayrıca; 21 Kasım'da (bugün) Fujian ve Türk markalı şirketlerin 20'nin üzerinde temsilcileri, tedarikçiler ve alıcılar ticaret ve ekonomik eşleştirme toplantısında bir araya gelecekler. Toplantı süresince Fujian yatırımı ve ticari ortamı, Fujian markalı ürünleri tanıtılacak ve Türk şirketlerin daha iyi tedarikçiler seçebilmesine ve bulabilmesine yardımcı olmak üzere Türk alıcıların pazarlık fırsatlarını Fujian'ın kaliteli tedarikçileriyle bire bir görüşmesi sağlanacağı da bildirildi. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği oyuncuları Türkiye'ye gitme konusunda uyardı
Pakistan, Keşmir anlaşmazlığı için Türkiye'yi arabuluculuk yapmaya davet etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 19:36:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fujian Brand Haixing etkinlik serisi Türkiye'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]