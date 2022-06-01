Japon fotoğraf ve görüntüleme sistemleri teknolojileri alanında köklü bir dünya markası olan Fujifilm'in yeni kamerası Fujifilm X-H2s inceleme videosu ile karşınızdayız. Fujifilm X-H2s önceki modellerine göre hangi yeniliklere sahip? Fujifilm X-H2s özellikleri neler? Kimler almalı? Sorularının cevapları videomuzda!

Fujifilm X-H2s inceleme

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Fujifilm X-H2s modelinde yazan "S" takısı hızı (speed) temsil ediyor. X-H2s modelini sadece fotoğraf yada video odaklı bir makine olarak adlandırmak doğru olmaz. Bu model fotoğraf ve videoda hıza ihtiyaç duyulan tüm konular için özel olarak optimize edilmiş bir model. Fotoğraf çekerken, havada uçan bir kuşa netlemek yada saniyede 40 kare çekerek bir spor müsabakasındaki en iyi kareyi yakalamakla birlikte, videoda 4K 120p gibi yüksek hızlı çekim yaparak anı yavaşlatma yeteneklerine de sahip.

X-Trans CMOS 5 HS Sensör yapısı hem X sistem makinelerde hem de APS-C boyutlarında ilk defa kullanılıyor. Sony, Canon ve Nikon'un yüksek teknolojili aynasız modellerinde kullandığı bir teknoloji olarak göze çarpıyor. Sony A1, Canon R3 ve Nikon Z9'da stacked layer sensör kullanılıyor. Gerçekleştirilen testler sonucunda APS-C sensör boyutu ile "stacked layer" teknolojisinde daha verimli sonuçlar elde edildiği söyleniyor.

Peki stacked-layer sensör nedir?

Sensör'deki bilginin okunmasını ve transfer edilmesini sağlayan devre elemanlarının (A/D converter gibi) sensöre entegre edilmesini sağlayan ve bu sayede okuma hızının yüksek oranda artmasına imkan veren bir teknolojidir. Stacked Layer sensör sayesinde yüksek hızda fotoğraf çekimleri, ProRes gibi video formatları, 4K 120fps hızlı çekimler ve vizörden çok yüksek kalitede görüntü almak mümkün olabiliyor.

Yeni geliştirilen işlemci X-T4'te kullanılan X-processor 4'e göre yaklaşık 3 kat daha hızlı olarak çok daha yüksek bir işlem gücü sunuyor. Ayrıca sadece IBIS sistemi için ayrı bir işlemci var ve bu sayede makine yüksek hızlı çekim, AF hesaplamaları, nesne takibi ve görüntü işleme alanına çok daha fazla işlem gücü ayırabiliyor.

5.76M nokta çözünürlük ve saniyede 120 kare yenileme hızı. Stacked layer sensor ve yenilenen işlemci sayesinde X-T4'e göre vizörün hem çözünürlüğü hem de yenileme hızı arttı. Bu da spor, doğal yaşam yada hızlı hareket eden cisimlerin fotoğrafını yada videosu çekenler için büyük avantaj sunuyor. Ek olarak vizörden bakarken göz pozisyonunun değişmesi durumunda yaşanan görüntü kaybolmasının önüne de büyük ölçüde geçiyor.

Fujifilm X-H2s teknik özellikleri